Olimpia Milano-Carpegna Prosciutto Pesaro | Lega Basket A | meneghini per la risalita | ultime e diretta tv

(Di domenica 29 ottobre 2023) Vincere per attaccare il trenino delle prime in classifica, sperando ovviamente in un passo falso del trio di battistrada dellaA. Tentare di realizzare un piccolo, ma fondamentale, miracolo cercando di espugnare il campo dei campioni d’Italia in carica cambiando completamente volto alla propria classifica, ma soprattutto all’umore del roster pesarese. Questa domenica, alle ore 17:00 del pomeriggio, i padroni di casa discenderanno in campo al cospetto del pubblico amico contro. I padroni di casa arrivano da una vittoria ottenuta sul campo di Derthona Tortona (75-79), mentre gli ospiti nel turno precedente hanno alzato bandiera bianca, in casa, nel tempo supplementare contro Givova Scafati (103-107). Ecco tutto ...

Il programma, l'orario e come vedere in diretta- Pesaro , sfida valida come 5giornata della Serie A1 2023/2024 di basket . Gli uomini di coach Messina vengono dalla cocente sconfitta in Eurolega contro l'ALBA ultimo in classifica, a ...

L'EA7 Emporio Armani Milano torna al Mediolanum Forum, dopo due trasferte di cui una con vittoria a Casale sulla Bertram Derthona e una a Berlino in EuroLeague con sconfitta dall'Alba.La squadra di Messina, dopo le delusioni in Eurolega, è già finita sotto esame. Milano deve fare turnover visti i tanti impegni, ma non può sbagliare ancora.