Ognissanti | Civitillo | cimitero pronto ad accogliere gli alvignanesi | viali puliti e dieci telecamere attivate

Leggi su casertanotizie

(Di domenica 29 ottobre 2023) Alvignano. Pulito, ordinato,adle tante persone che in questi giorni si recheranno presso il luogo sacro per fare visita ai loro cari che non ci sono più: si presenta così ildi Alvignano alla vigilia del Ponte di. «Come amministrazione Di Costanzo abbiamo predisposto una pulizia straordinaria deisia della parte nuova che di quella vecchia per fare in modo che la struttura si presenti nel migliore dei modi nel rispetto che dobbiamo alla memoria delle persone che non ci sono più – ha evidenziato l’assessore al ramo Pietro– da quando sono amministratore ho sempre posto grande attenzione alperché ritengo la cura della memoria collettiva della nostra comunità un valore da preservare. Tutti noi ...