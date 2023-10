Nuovo bonus figli per 3 anni | tanti soldi sul conto regolarmente per 36 mesi | ma chiedili subito

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 29 ottobre 2023) È in arrivo unper 3. Ecco tutti i dettagli su questoversamento sulper la durata di 36. All’interno della manovra 2024, numerose sono le misure pensate per aiutare le famiglie. Tra le molte proposte troviamo anche il “terzoo sperimentale”.per le famiglie- Ilovetrading.itUn argomento che potrebbe interessare molto le famiglie più numerose, le quali potrebbero ottenere dei vantaggi da questo tipo di agevolazione. Ma vediamo insieme di cosa si tratta. Ilsperimentale per il terzoo Si inizia a parlare delnatalità, il quale prevede la decontribuzione per tutte quelle mamme ...