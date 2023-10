... l'attaccante si infuria col tecnicoAllegri decide di togliere il18 nonostante una serata ... che nonostante esca congol, segna il sette in pagella. Applausi per lui, che però non può ...

Numero Zero, il ristorante che guarisce Vanity Fair Italia

Presentazione di BottleCap Rai Cultura

Iniziamo da qui perché in alcuni casi riavvolgere il nastro rende più nitide le cose. Siamo stati al ristorante Numero Zero di Perugia, un esempio virtuoso di come la salute mentale e l’inclusione ...Valeria Solarino alla Festa del Cinema di Roma riceve il Premio Q-Cultura, rivolto alle artiste distintesi per l’impegno sociale e artistico a difesa dei diritti dell’uomo e della donna.