(Di domenica 29 ottobre 2023): duePolizia. La Poliziase ha scoperto una nuova truffa legata alle finte ospitalità volte a ottenere il permesso di soggiorno per cittadini. Un uomo di origini asiatiche ha infatti dichiarato di ospitare a, nell’appartamento che aveva in affitto, un connazionale, così che questo potesse ...

...PUBBLICA ED IL FATTO CHE NON ABBIA MAI AGITO PER IMPEDIRE ALTRI ARRIVI DI DELINQUENTI... e intorno alle 14 è stato condotto in carcere allecon l'accusa di violenza sessuale. I ...

Novate, stranieri fingono un’ospitalità: due denunciati dalla Locale Il Notiziario

Sicurezza nazionale, espulso cittadino tunisino. Nel 2020 era in ... Libertà

Novate, stranieri fingono un’ospitalità: due denunciati dalla Polizia locale. La Polizia locale novatese ha scoperto una nuova truffa legata alle finte ...I cookie tecnici sono necessari a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare ...