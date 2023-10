Non solo acqua e carburante | a Gaza manca anche il pane

La posizione del governo Ma. Il sindacato ritiene 'un errore escludere il Governo dalla costituzione della nuova Tim - anche guardando alle ombre che il piano Kkr presenta - che deve ...

Non solo acqua e carburante: a Gaza inizia a mancare anche il pane Today.it

Non solo a Parigi e a Londra le cimici da letto sono anche qui Repubblica Roma

La prestazione dei ragazzi di D'Aversa non è mai onestamente mancata in quest'ultimo mese in cui però non sono arrivate vittorie ...Domani sera sarà il momento di Empoli-Atalanta (fischio d'inizio alle 18.30) e analizziamo come arrivano al match le due squadre ...