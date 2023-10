“Non giochiamo” Fabio Grosso preso a sassate | caos allo stadio | com' è ridotto | Immagini forti 

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 29 ottobre 2023) I tifosi del Marsiglia sono noti per essere “eccessivi” nel modo di vivere il calcio, ma stavolta hanno decisamente passato il limite. Lo hanno fatto a scapito di, che si trovava sul pullman del suo Lione quando è stato colpito al volto a causa del lancio di sassi di alcuni criminali travestiti da tifosi. La sassaiola è stata così intensa che i finestrini sono andati in frantumi:ha avuto la peggio, ma è stato colpito in un occhio anche il suo vice Raffaele Longo. Una volta arrivatoVelodrome, il tecnico del Lione è sceso dal pullman sanguinante ed è stato medicato dal personale medico. Tanto spavento, ma per fortuna sono state evitate conseguenze più gravi.è stato visto uscire con una vistosa benda in testa mentre lasciava l'infermeria ...