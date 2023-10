“Non è una bella notizia” | Meluso sicuro su Osimhen | avete sentito?

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 29 ottobre 2023) L’atmosfera è rovente al Maradona per Napoli-Milan. Nel corso del pre partita ha parlato Mauro, ds del Napoli. Tra pochi minuti Napoli e Milan scenderanno in campo allo Stadio Maradona. Le squadre campioni d’Italia nelle ultime due stagioni si giocheranno una buona fetta di stagione a Fuorigrotta. Entrambe non possono perdere terreno da Juventus e Inter che volano in vetta alla classifica. Napoli-Milan,presenta la sfida La partita è cruciale per entrambe le squadre che non hanno superato le difficolta affrontate in questa stagione.su Napoli-Milan (LaPresse) – SpazioNapoli.itAi microfoni di Dazn, ha parlato Mauro, ds azzurro.ha presentato la sfida che attende Di Lorenzo e compagni. Di seguito le sue parole: È la partita giusta per capire se il Napoli può ...