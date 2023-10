“Non doneremo più…” | l’annuncio shock travolge Fedez | pessimo esempio | Piovono insulti

Leggi su howtodofor

(Di domenica 29 ottobre 2023)è nuovamente al centro dell’opinione pubblica per la sua partecipazione a Che tempo che fa dove sarà intervistato da Fazio. Il celebre rapper milaneseha appena superato uno dei momenti più difficili della sua vita. Dopo aver rimosso il tumore al pancreas l’anno scorso, Federico Lucia, suo nome all’anagrafe, è stato ricoverato d’urgenza il mese scorso per diverse emorragie interne dovute all’assunzione di farmaci per il cancro.insieme a sua moglie è scomparso per un bel po’ dai social, per dedicarsi alla salute e ha fatto ritorno in pubblico solo qualche tempo fa quando tramite un video Instagram ha annunciato di essere in ripresa e di stare bene. Infatti, il rapper ha ricominciato con le sue attività lavorative, tra cui quella di giudice di X Factor. In tanti, tra il mondo dello spettacolo e del ...