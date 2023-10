Netanyahu nega responsabilità per l’impreparazione all’attacco di Hamas e attacca i vertici dell’intelligence Poi cancella i post

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 ottobre 2023) Dissensi aidi Israele sulleper l’attacco a sorpresa didel 7 ottobre. Su Facebook il premier Bibiha scritto di non essere stato avvertito dall’intelligence militare né dallo Shin Bet (sicurezza interna) sulla possibilità di una guerra da parte di. La radio militare ha replicato che ricevette invece avvertimenti sull’eventualità di attacchi dell’asse Iran-Hezbollah-, divenuti “più aggressivi” per via delle lacerazioni in Israele. Il leader centrista Benny Gantz (che fa parte del governo di ‘emergenza nazionale’) ha difeso imilitari e ha chiesto al premier di ritirare le sue dichiarazioni. Sabato, in conferenza stampa,non ha accettato di assumersi alcuna ...