Netanyahu e il grande errore del post in cui accusa l’intelligence israeliana per gli attacchi di Hamas Le scuse |  «Ho sbagliato»

Leggi su open.online

(Di domenica 29 ottobre 2023) Ha. Lo ammette. Il premier israeliano Benjaminha cancellato unin cui, di fatto, attribuisce la colpa dell’attacco diai capi del. A ricostruire l’intera vicenda è il quotidiano Haaretz, che spiega come la cancellazione sia avvenuta dopo la valanga di critiche di diversi esponenti politici nazionali. Nelha affermato di non aver ricevuto alcun avvertimento sulle intenzioni didi iniziare una guerra contro Israele, e ha incolpato le agenzie di sicurezza – in particolare nominando il capo delmilitare dell’IDF Aharon Haliva e il capo dello Shin Bet Ronen Bar – per il fallimento che ha portato all’attacco del 7 ottobre. «Mi sono. ...