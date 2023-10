Netanyahu attacca l' intelligence israeliana in un post | Non mi hanno avvertito dell' attacco di Hamas | poi lo cancella | Mi scuso

(Di domenica 29 ottobre 2023) Pesantedel premierall'in un. "Bibi" incolpa i servizi di sicurezza di non averlo'offensiva dio scorso 7 ottobre, dando implicitamente loro la colpa. Il, che è immediatamente diventato virale, ha creato la bufera sul pres

09:57 Hezbollahbase di Israele in Alta Galilea - Gli Hezbollah libanesi filo - iraniani ... 9:40 Scontro tra premier ed ex capo di stato maggiore -non ha accettato di assumersi la ...

M.O., Gantz attacca Netanyahu su critiche a intelligence Israele Agenzia askanews

Tensioni Netanyahu-esercito su attacco a sorpresa di Hamas Agenzia ANSA

“Quando Erdogan dice che Israele sta commettendo crimini di guerra dice la verità. Quello che è inaccettabile è la prima parte del discorso quando esalta Hamas”. Così Marco Travaglio ad ‘Accordi&Disac ...Continuano a intensificarsi le operazioni di terra israeliane a Gaza, dove intanto, telefoni e internet hanno ripreso a funzionare.