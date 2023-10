NBA 2023 24 | riscatto 76ers e Suns Male gli Heat | crisi Memphis

Leggi su sportface

(Di domenica 29 ottobre 2023) Altre 7 partite di Regular Season NBA andate in archivio nella notte tra sabato 28 ottobre e domenica 29 ottobre. Fanno due su due Pelicans e Pacers che riconfermano la “W” della prima partita. Si riscattanodopo le sconfitte del turno precedente. Seconda sconfitta di fila per glie terza sconfitta su altrettante partite per i Grizzlies. DETROIT PISTONS-CHICAGO BULLS 118-102 Prima vittoria stagionale per Detroit che batte Chicago grazie alle grandi prestazioni di Cunningham (25 pt e 10 ast) e Jalen Duren che mette a referto 23 punti e cattura 15 rimbalzi. Per i Bulls inutile la prestazione stellare di Zach Lavine che ne mette 51 tirando col 58% dal campo. NEW ORLEANS PELICANS-NEW YORK KNICKS 96-87 Vincono ancora i Pelicans trascinati da Ingram (26 punti) e Zion (24 punti) indirizzando la partita già nel primo ...