Nations League femminile | la nazionale di Soncin nel pomeriggio a Malmoe

Leggi su sportface

(Di domenica 29 ottobre 2023) Laè pronta a volare in Svezia, dove martedì (calcio d’inizio alle ore 18.30, diretta su Rai 2) affronterà ladi casa nella quarta gara di. Si tratterà del secondo confronto in poco più di un mese contro le scandinave, reduci dal doppio 1-0 contro Italia e Svizzera. La squadra di Andreanelvolerà in direzionecon l’obiettivo di riscattare il ko di Castel di Sangro e raggiungere le rivali al secondo posto del girone. L’incontro in programma al New Stadium, che ha una capienza di 20mila posti, sarà il 27° tra le due selezioni e il bilancio è di quattro vittorie italiane, sei pareggi e 16 successi per le svedesi. Dirigerà l’incontro Stephanie Frappart, che ha già arbitrato le Azzurre ...