Napoli | rissa e spari all’alba | due giovani feriti | uno è grave

(Di domenica 29 ottobre 2023) E' accaduto questa mattina all'esterno del McDonald’s di Sant’Anastasia, in via Palmentola Violentatra diversiquesta mattina all’esterno del McDonald’s di Sant’Anastasia, in via Palmentola. Durante lo scontro sono stati esplosi anche colpi d’arma da fuoco. Due ragazzi, uno di 24 e l’altro 22 anni sono stati portati in ospedale. Il primo si trova al Santobono e sarà a breve trasferito all’ospedale del Mare in gravi condizioni, probabilmente è stato raggiunto da proiettili. L’altro, pestato con una mazza, si trova nel pronto soccorso della clinica villa dei Fiori di Acerra e non è in pericolo di vita. Indagini in corso dei Carabinieri della compagnia di castello di Cisterna. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.