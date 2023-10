Napoli | rissa e spari all’alba | due giovani feriti | uno è grave

Leggi su italiasera

(Di domenica 29 ottobre 2023) (Adnkronos) – Violentatra diversiquesta mattina all’esterno del McDonald’s di Sant’Anastasia, in via Palmentola. Durante lo scontro sono stati esplosi anche colpi d’arma da fuoco. Due ragazzi, uno di 24 e l’altro 22 anni sono stati portati in ospedale. Il primo si trova al Santobono e sarà a breve trasferito all’ospedale del Mare in gravi condizioni, probabilmente è stato raggiunto da proiettili. L’altro, pestato con una mazza, si trova nel pronto soccorso della clinica villa dei Fiori di Acerra e non è in pericolo di vita. Indagini in corso dei Carabinieri della compagnia di castello di Cisterna. L'articolo proviene da Italia Sera.