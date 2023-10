Napoli | Raspadori è l’arma in più per Rudi Garcia

Leggi su calcionews24

(Di domenica 29 ottobre 2023) Giacomoquesta sera sarà al centro dell’attacco del: il classe 2000 non sta facendo mancare Osimhen Questa sera ilsarà orfano di Osimhen, ma le ultime prestazioni di Giacomo, come riportato dal Corriere dello Sport, non lo stanno facendo rimpiangere. Il numero 81 dei campioni d’Italia infatti sta vivendo un ottimo momento di forma, certificato dall’assist con il Verona e la rete decisiva con l’Union Berlino in Champions League.