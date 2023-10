Napoli | Politano | 'Ci siamo guardati in faccia | stavamo facendo una brutta figura Contento per la reazione'

Finisce 2 - 2 trae Milan. Rossoneri raggiunti dopo il doppio vantaggio firmato da Giroud, l'MVP. Bene anche ... Per la squadra di Garcia, spiccano i 7 degli autori dei due gol,e ...

Ultimo cambio per il Napoli: esce uno stremato Politano Tutto Napoli

I calciatori del Milan hanno esternato tutta la loro delusione per i cambi del loro allenatore, Rudi Garcia. Chi lo dice che solo a Napoli i calciatori escono dal campo contrariati per le sostituzioni ...Il Napoli e il Milan hanno pareggiato 2-2 in una partita ricca di gol ed emozioni. La doppietta di Giroud ha dato il vantaggio al Milan, ma le reti di Politano e Raspadori hanno permesso al Napoli di ...