Napoli-Milan | pagelle | Giroud eterno | Reijnders un fantasma

(Di domenica 29 ottobre 2023) Mike Maignan 6,5Illo supera nella ripresa due volte, con Politano e Raspadori. La punizione del 2-2 si insacca sul suo palo (sbaglia qualcosa nel posizionare la barriera). È soprattutto Politano a chiamarlo agli straordinari: dopo il gol che riapre la partita (lì per la verità non ne può nulla) gli chiude lo specchio con una grande parata con i piedi. Salva anche su Kvara all’ultimo secondo. Davide Calabria 7 Dietro concede qualcosa solo nella prima fase del match (a Mario Rui e a Kvaratskhelia) poi trova l’equilibrio giusto e si fa valere. Quando c’è da spingere e andare sul fondo pennella una manciata di buoni palloni. Il primo vale l’assist per il momentaneo 2-0. Sfiora il gol da copertina a un amen dai titoli di coda. Pierre Kalulu 6 La sua prima partita della stagione da titolare al centro dura appena 19 minuti (di buona gestione). Esce per un problema ...