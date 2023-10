(Di domenica 29 ottobre 2023), ex calciatore, ha stilato la sua personale top 11 in vista di, scegliendo tra i possibili titolari del match

... vogliono tornare in testa alla classifica, dopo il provvisorio sorpasso della Juve avvenuto ieri sera, e magari approfittare del big match di stasera tra, mentre i giallorossi cercano ...

Napoli-Milan, l’ex rossonero Serginho svela la sua top 11 | Video Pianeta Milan

Il Milan farà a meno di Simon Kjaer questa sera contro il Napoli. Il centrale danese ha infatti accusato oggi un affaticamento muscolare che lo costringerà ad andare direttamente in tribuna. Le sue ...Napoli-Milan al Maradona per il big match della domenica di Serie A: guarda in diretta streaming la partita tra azzurri e rossoneri.