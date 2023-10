Napoli-Milan | le mosse di Pioli per fermare il genio di Kvaratskhelia

Molti ricorderanno che il calciatore ex Eintracht Francoforte era entrato nel mirino del, ma ... rimasto ain scadenza di contratto, sarebbe stata un'altra storia. Prendendo le prime ...

Le scelte di Garcia e Pioli: Napoli-Milan così in campo La Gazzetta dello Sport

La partita tra Napoli e Milan valida per la 10a giornata di campionato ed in programma dalle 20.45, sarà trasmessa su DAZN. Per guardare la sfida basterà essere in possesso di un abbonamento e ...Scontro diretto per lo scudetto L’obiettivo stagionale del Milan è la conquista dello scudetto, come riferito ieri in conferenza stampa dall’allenatore: "La proprietà è ambiziosa e ha fatto sì che la ...