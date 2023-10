Napoli-Milan | le formazioni ufficiali | Kvaratskhelia contro Leao

Queste le scelte di formazione di Garcia e Pioli per l'incontro di questa sera(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano, ...

Napoli-Milan LIVE: Elmas e Musah dal 1' Sky Sport

Napoli-Milan, è già bivio: Pioli e Garcia si giocano scudetto e futuro - Sportmediaset Sport Mediaset

Continua il tour de force del Milan, che nella decima giornata, dopo aver affrontato Juventus e Paris Saint-Germain, trova sul suo cammino il Napoli. I rossoneri non arrivano da un periodo positivo, ...Napoli e Milan si affrontano questa sera in un match che sa di scudetto. Entrambi le squadre vengono dall'impegno in Champions, con i rossoneri reduci da una brutta prestazione contro il Psg, dopo que ...