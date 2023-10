Napoli-Milan | infortunio muscolare per Kalulu | entra il giovane Pellegrino

(Di domenica 29 ottobre 2023) Tegola per ildurante la sfida del Maradona contro il. Dopo pochi minuti, esce perPierre, che ha sentito tirare e che per questo motivo deve abbandonare la contesa. Al suo postoin campo l’argento Marcodifensore rossonero che va a occupare la metà di sinistra con a destra Tomori. Da capire nelle prossime ore l’entità dell’del difensore francese. SportFace.

Prima della partita contro il, Alex Meret, portiere del, ha parlato ai microfono di DAZN. 'E' importantissimo dare continuità di risultati, nella prima parte di campionato è un po' mancata. Per noi è una partita ...

C'è grande attesa per la gara Napoli-Milan, particolare elogio da parte dell'edizione odierna del Corriere dello Sport.Tra pochi minuti Napoli e Milan scenderanno in campo per la decima giornata di Serie A. Ai microfoni di Dazn ha parlato Manca sempre meno alla delicata sfida di questa sera tra Napoli e Milan. Gli ...