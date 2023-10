Napoli-Milan | i convocati di Garcia | due le assenze negli azzurri

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 29 ottobre 2023) A poche ore dalla super sfida traarrivano i. Due leper mister Rudi. Manca sempre meno al calcio d’inizio di, previsto per le ore 20.45 di questa sera. All’interno delle mura del Maradona, quindi, le due compagini si affronteranno per provare a strappare i 3 punti da una sfida tanto attesa quanto ricca di. 2, in particolare, hanno appunto caratterizzato la lista deipartenopea., torna Anguissa Sono stati da poco annunciati, attraverso un comunicato sul sito ufficiale ma anche la consueta grafica social, idelper la sfida con il ...