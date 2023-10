Napoli-Milan | Garcia furioso all’intervallo | entra prima negli spogliatoi

Leggi su napolipiu

(Di domenica 29 ottobre 2023)di0-2, l’allenatoretosenza parlare con nessuno. Notizie calcio– Tensione nell’intervallo di, con gli azzurri sotto 0-2dopo i gol di Giroud. Fischi dal pubblico del Maradona e un Rudivisibilmente. L’allenatore francese ètoper primo, senza parlare con nessuno e senza attendere i collaboratori. Un chiaro segnale della sua rabbia per i primi 45 minuti della squadra, apparsa in difficoltà soprattutto in fase difensiva.avrà molto da ...