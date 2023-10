Napoli-Milan | forfait per i rossoneri | si ferma Kjaer | Serie A News

Poi due big match: Inter - Roma alle 18 ealle 20.45. Il turno è iniziato venerdì, con il Genoa che ha battuto 1 - 0 la Salernitana. Sabato 1 - 1 tra Sassuolo e Bologna, successo 1 - 0 ...

Napoli-Milan, le probabili formazioni Sky Sport

Simon Kjaer, difensore del Milan, salterà il posticipo di stasera col Napoli. Il centrale danese, come riferito su Twitter dal giornalista Bianchin de La Gazzetta dello Sport, non sarà disponibile per ...Il difensore danese non sarà a disposizione del tecnico rossonero contro il Napoli, a causa di un affaticamento muscolare.