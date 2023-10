Napoli - Milan | dove vederla in tv

Frank Anguissa rientra tra i convocati per la gara di questa sera contro il. L'allenatore delRudi Garcia torna ad avere a disposizione il centrocampista che era rimasto fermo da dopo la gara contro la Fiorentina a causa di un infortunio. Anguissa era tornato ad ...

Napoli-Milan, le probabili formazioni Sky Sport

Simon Kjaer, difensore del Milan, salterà il posticipo di stasera col Napoli. Il centrale danese, come riferito su Twitter dal giornalista Bianchin de La Gazzetta dello Sport, non sarà disponibile per ...Il difensore danese non sarà a disposizione del tecnico rossonero contro il Napoli, a causa di un affaticamento muscolare.