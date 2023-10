Napoli-Milan 0-2 LIVE | termina la prima frazione

Leggi su calcionews24

(Di domenica 29 ottobre 2023) Al Maradona, il match valido per la decima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Maradona,si affrontano nel match valido per la decima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-2: sintesi e moviola 1? – Iniziato il match del Maradona. 3? –occasione per il: Giroud tira a botta sicura ma Rrhamani si immola e devia. 6? – Attacca il: Di Lorenzo si inserisce in area di testa, conclusione sporcata in angolo. 10? – Ottimo avvio di gara tra le due squadre, match vivace. 12? – Leao prova a scappare via sulla sinistra, ma finisce a terra dopo un contatto con Di Lorenzo. Niente fallo ...