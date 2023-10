Napoli-Milan 0-2 | ancora Giroud | colpo di testa fantastico

Lancio di petardi e fumogeni allo stadio Maradona tra il settore ospiti occupato da tanti tifosi dele la curva A dello stadio di. Dopo il gol del vantaggio delsegnato da Giroud il settore ospiti ha lanciato dei fumogeni rossi verso il settore dei partenopei che hanno risposto ...

Sospesa Napoli-Milan nel primo tempo per diversi minuti: ecco cosa è successo ilmessaggero.it

Infortunio per Pierre Kalulu dopo pochi minuti di Napoli-Milan: il difensore francese è stato costretto al cambio e al suo posto è entrato Pellegrino, all'esordio in Serie A. Il cambio è stato ...Dopo una settimana difficile, il Milan ha ribadito i propri obiettivi a Stefano Pioli: se non li raggiunge sarà addio a fine stagione È stata una settimana da incubo per i rossoneri, che prima hanno… ...