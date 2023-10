Napoli | i convocati di Garcia | recupero importante per il Milan

Frank Anguissa rientra tra iper la gara di questa sera contro il Milan. L'allenatore delRudi Garcia torna ad avere a disposizione il centrocampista che era rimasto fermo da dopo la gara contro la Fiorentina a ...

Napoli-Milan, i convocati di Garcia: torna Anguissa Fantacalcio ®

NAPOLI, I CONVOCATI PER IL MILAN: RIECCO ANGUISSA - Sportmediaset Sport Mediaset

Il difensore della Juve, nella partita contro il Verona, ha alzato le mani contro Djuric: aveva fatto lo stesso con il giocatore del Napoli ...Dopo il successo in Europa League, la Fiorentina si rituffa in campionato. L'obbligo è cancellare il recente ko con l'Empoli in casa.