Nainggolan | «Lukaku non farà neanche caso ai fischi di San Siro»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 29 ottobre 2023) Le parole di Radja, ex centrocampista di Roma e Inter, sul ritorno di Romelua San. I dettagli Radjaha parlato al Corriere dello Sport del clima intorno a Romeluin Inter-Roma. PAROLE– «Ci sono delle dinamiche che nessuno conosce, un giorno Romelu le racconterà. L’importante è che lui stia bene e che sia amato dai tifosi della Roma. È un calciatore che se si sente coccolato dà il massimo, infatti sta segnando a ripetizione perché i tifosi della Roma lo fanno sentire speciale. Con l’Inter non si è lasciato benissimo, ma credo che non ci sarà nessun problema per lui a giocare in un clima ostile. Siamo sempre stati in contatto, ci siamo visti spesso. Mi ha chiesto informazioni e io ho sempre risposto raccontandogli la mia esperienza. Poi lui ha fatto la sua ...