Mutuo 2024 | stop ai rialzi Bce Ora cosa succede? Scenari

Leggi su termometropolitico

(Di domenica 29 ottobre 2023): una decisione attesa da tempo quella presa qualche giorno fa dalla Banca Centrale Europea. Dopo 10 aumenti consecutivi la Bce ha lasciato invariati i tassi di interesse. Finalmente buone notizie, quindi, per chi ha acceso un piano di ammortamento, in particolare, se a tasso variabile. Quali sono gliper il mercato nel prossimo futuro? Cedolare secca:cambia con la Legge di Bilancioaidopo 10 aumenti consecutivi: dopo dieci aumenti consecutivi dei tassi di interesse la Banca Centrale Europea ha decretato uno. Evidenti i timori sul rischio di mandare l’Eurozona in recessione. Detto ciò, il tasso sui ...