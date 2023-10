Musk apre Starlink a ong a Gaza | stop da Israele | “Lo userà Hamas”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 29 ottobre 2023) Il ministro israeliano per le Comunicazioni: "Forsesarebbe disposto a condizionarlo al rilascio dei nostri bambini, figli, figlie, anziani rapiti. Di tutti"afferma che impedirà l’uso di, dopo l’offerta arrivata da Elon. “loper attività di terrorismo – ha scritto in un post sul social X il ministro israeliano per le Comunicazioni, Shlomo Karhi -. Forsesarebbe disposto a condizionarlo al rilascio dei nostri bambini, figli, figlie, anziani rapiti. Di tutti!”. Il miliardario sudafricano ha annunciato la disponibilità dei servizi di, con il sistema di comunicazioni satellitari che “supporterà la connettività alle organizzazioni umanitarie riconosciute ...