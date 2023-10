Musk apre Starlink a ong a Gaza | stop da Israele | “Lo userà Hamas”

(Di domenica 29 ottobre 2023) (Adnkronos) –afferma che impedirà l’uso di, dopo l’offerta arrivata da Elon. “loper attività di terrorismo – ha scritto in un post sul social X il ministro israeliano per le Comunicazioni, Shlomo Karhi -. Forsesarebbe disposto a condizionarlo al rilascio dei nostri bambini, figli, figlie, anziani rapiti. Di tutti!”. Il miliardario sudafricano ha annunciato la disponibilità dei servizi di, con il sistema di comunicazioni satellitari che “supporterà la connettività alle organizzazioni umanitarie riconosciute a livello internazionale a”. Intanto, dopo il blackout, la Palestine Telecommunications Company (Paltel) ha annunciato stamani sul social X ...

Forsesarebbe disposto a condizionarlo al rilascio dei nostri bambini, figli, figlie, anziani rapiti. Di tutti!". Il miliardario sudafricano ha annunciato la disponibilità dei servizi di ...

Musk apre Starlink alle Ong a Gaza, dove manca internet Il Sole 24 ORE

Gaza senza internet, Musk apre Starlink alle ong nella Striscia. Ma Israele non ci sta: «Lo impediremo» ilmattino.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...(Adnkronos) – Israele afferma che impedirà l’uso di Starlink a Gaza, dopo l’offerta arrivata da Elon Musk. “Hamas lo userà per attività di terrorismo – ha scritto in un post sul social X il ministro i ...