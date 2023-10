Moviola Napoli-Milan | l’episodio chiave del match

(Di domenica 29 ottobre 2023)arbitraledelvalido per la 10ª giornata di Serie A 2023/24:delladeltra, valido per la 10ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Orsato.DEL

- Milan 0 - 0: sintesi e1 - Iniziato il match del Maradona. Migliore in campo: ...

Moviola Napoli-Milan 0-0, comincia il match | LIVE News Pianeta Milan

Moviola Napoli Milan: gli episodi dubbi del match Milan News 24

Ecco le formazioni ufficiali di Napoli e Milan, che scenderanno in campo allo stadio Maradona per uno dei due big match della decima giornata di Serie A. NAPOLI (4-3-3): Meret; ...Al Maradona, il match valido per la decima giornata di Serie A 2023/2024 tra Napoli e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live ...