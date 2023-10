Moviola Inter-Roma | l’episodio chiave del match

(Di domenica 29 ottobre 2023)arbitraledelvalido per la decima giornata di Serie A 2023/24:delladeltravalido per la 10ª giornata della Serie A2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Maresca.DEL

- Roma 0 - 0: sintesi eAggiornamenti dalle 18.00 Migliore in campo: a fine ...

Champions, la MOVIOLA di Inter e Napoli: rigore su Frattesi e non ... Calciomercato.com

Inter-Salisburgo, la moviola - Qualche svista per Letexier. Rigore netto su Frattesi, giusto annullare... Fcinternews.it

Erano stati vietati dalla Questura milanese ma i tifosi interisti invece li stanno distribuendo allo stadio, dove alle 18 si giocherà Inter-Roma. La squadra giallorossa è ...Hakan Calhanoglu, nel MatchDay Programme dell’Inter in vista della Roma, ha svelato le 3 date più importanti della sua vita Protagonista del Matchday Programme in vista di Inter–Roma, in programma all ...