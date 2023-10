Mourinho ancora squalificato in Inter-Roma | ripete una mossa scaramantica – CdS

(Di domenica 29 ottobre 2023)torna a giocare a San Siro da avversario con la. E il Corriere dello Sport ricorda come i nerazzurri e il portoghese non potranno mai essere nemici. RITORNO – Josétorna a San Siro –una volta– con la sua. Ma possiamo dirlo: l’, i tifosi Enon saranno mai nemici. Dopo il Triplete la riconoscenza verso il tecnico portoghese è troppo grande. Potrebbe raggiungerlo con una seconda squadra italiana, certo, ma non sarà mai come il primogenito. Il tecnico portoghese – spiega il Corriere dello Sport – ha dato all’di Moratti l’immortalità. Proprio per questo motivo, a prescindere dai colori, San Siro resterà sempre la sua casa. Averrà perdonato ...

