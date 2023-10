Motta a FqMagazine | “C’è tantissima voglia in questo Paese di vedere qualcuno che faccia qualcosa di Sinistra Nella musica si parla meno di politica perché fa comodo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 ottobre 2023) Lanon è finitapoi riparte, si trasforma, si evolve, cambiano le parole (grazie anche alla terapia) e il sound.è tornato con “Laè finita” che apre, per la prima volta per il cantautore, a collaborazioni con colleghi come Willie Peyote, Giovanni Truppi, Jeremiah Fraites e Ginevra. Il tour nei club parte dal The Cage di Livorno il 27 ottobre e prosegue per tutto il mese di novembre. Il titolo del tuo disco è una citazione de “Laè finita” di OrVanoni?Quella canzone ormai è un modo di dire talmente intrinseconostra cultura, che è una casualità fino ad un certo. Ma era un ottimo punto sintesi didisco.canzone che dà il titolo canti “non serve più pregare. Gesù è senza via ...