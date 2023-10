Motomondiale | Martin | ' volevo vincere per dimenticare gli ultimi errori'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 29 ottobre 2023) Buriram, 29 ott. - (Adnkronos) - "Oggi io, Binder e Pecco avevamo lo stesso passo. Diciamo che partendo in testa sono riuscito a gestire la gomma per l'ultimo giro. Brad era un po' più forte, ma oggi lapiù di tutti questa vittoria e ce l'abbiamo fatta". Così Jorgedopo la vittoria nel Gp di Thailandia che lo porta a soli 13 punti dal leader del mondiale Francesco 'Pecco' Bagnaia. "Vada come vada, quello che stiamo facendo in un team satellite è straordinario -aggiunge il pilota della Ducati Pramac-. Neanche nei miei sogni pensavo una cosa simile, ora speriamo di fare la storia. Pressione? In questo weekend l'ho sentita, non per la lotta al titolo ma per gliprecedenti.per togliermi quel pensiero".