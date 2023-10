Motomondiale | Gp Thailandia | Martin vince davanti a Bagnaia e si porta a -13 in classifica

(Di domenica 29 ottobre 2023) Buriram, 29 ott. - (Adnkronos) - Jorgetrionfa nel Gp di. Lo spagnolo del team Ducati Pramac, dpo aver firmato la pole, il record della pista e aver vinto la Sprint,si impone anche nella gara lunga sul circuito di Buriram.ha la meglio dopo un duello con Brad Binder, che taglia il traguardo al 2° posto, ma il sudafricano della Ktm viene penalizzato di una posizione per essere uscito sul 'verde'. Francesco 'Pecco'limita così i danni e si prende il 2° gradino del podio, conservando 13 punti di vantaggio sunellairidata.

A Buriram, per la diciassettesima tappa del Mondiale 2023 di MotoGP, lo spagnolo conquista la vittoria davanti al pilota Ducati. Il vantaggio dell'italiano sul rivale si riduce a 13 punti.Siamo ormai abituati a vedere Fabio Quartararo nelle posizioni di rincalzo e anche a Buriram il pilota Yamaha non è riuscito a lottare al vertice. Tuttavia, l’11° posto finale lo fa sorridere e gli co ...