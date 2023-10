Motomondiale | Gp Thailandia Bagnaia ' Gara divertente | mancato spunto'

(Di domenica 29 ottobre 2023) Il pilota della Ducati: "Sono partito bene ma ho preso un paio di carenate" BURINAM () - "Sul tentativo di sorpasso all'esterno non so cosa abbiano fatto gli altri due. Fortunatamente ero ...

Lo ha detto Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) al termine del Gran Premio di, sul circuito di Chang, che lo ha visto piazzarsi secondo alle spalle di Jorge Martin. "Per essere vicino agli ...

MotoGP Thailandia: trionfa ancora Martin, Bagnaia 2° dopo la penalità di Binder - Sportmediaset Sport Mediaset

MotoGp: Thailandia, Martin vince gara sprint, 7/o Bagnaia - Moto - Ansa.it Agenzia ANSA

Non perderti le prime parole di Martin, Bagnaia e Binder, nella top 3 della gara del Gran Premio OR della Thailandia ...Al numero 89 la vittoria in Thailandia, con Bagnaia e Binder sul podio dopo una gara ad alto tasso d'adrenalina ...