MotoGp Thailandia | Jorge Martin vince | Bagnaia 2° resta a +13 nel Mondiale

È un Mondiale che si gioca punto su punto, un braccio di ferro continuo fra Martin e Bagnaia. Come ieri, anche oggi è stato Jorge a vincere in, ma sul secondo gradino del podio questa volta c'era Pecco. Il pilota di Pramac nella gara lunga non è riuscito a fuggire come al solito: si è messo al comando partendo dalla pole position, ...

Al termine di una gara meravigliosa ed incerta fino all'ultima curva, Jorge Martin completa l'opera e vince il Gran Premio di Thailandia 2023 dalla pole position dopo essersi imposto ieri anche nella ...