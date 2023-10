MotoGp Thailandia | adrenalina in pista | Martin vince gara e duello con Bagnaia | La classifica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 ottobre 2023) Jorgeha vinto il Gran premio delladavanti a Pecco. Uno contro l’altro, tra sorpassi e sportellate, come per il titolo mondiale. Sul circuito di Buriram si è vista una delle gare più belle e adrenaliniche della stagione, con Brad Binder terzo incomodo di lusso che avrebbe tagliato il traguardo al secondo posto ma è stato retrocesso di una posizione per i soliti track limits. Festeggia: lo spagnolo della Pramac ora è a soli 13 punti di distanza danelladella. Può essere felice anche il piemontesi della Ducati, perché il secondo posto è oro colato vista la posizione di partenza (solo sesto) e un passo che nella Sprint era apparso tutt’altro che brillante. Invece oggi il campione del mondo in carica è arrivato a ...