MotoGP su TV8 | GP Thailandia 2023 | orari | programma in chiaro | diretta e differita gara

Leggi su oasport

(Di domenica 29 ottobre 2023) Laè pronta a vivere il clou del Gran Premio di, sedicesimo dei venti atti che compongono il Motomondiale. Ovviamente la classe regina sarà preceduta dalle categorie formative; Moto2 e Moto3 faranno come d’abitudine da antipasti in vista della portata principale. La pista di Buriram è il più classico dei “Tilkodromi”, avendo due settori ben distinti. Quello iniziale composto solo da lunghi rettilinei e violente frenate. La seconda parte del giro è viceversa molto guidata e sfocia in un tornantino dove, in caso di arrivo in volata, è possibile tentare un sorpasso in extremis poco prima del traguardo. Nel 2022 la pioggia fu protagonista, generando unastranissima in condizioni molto particolari. Vinse Miguel Oliveira (Ktm), davanti alle Ducati di Jack Miller e Francesco Bagnaia. Con il senno ...