MotoGP oggi in tv | GP Thailandia 2023 | orario gara | streaming | programma Sky e TV8 in differita

Leggi su oasport

(Di domenica 29 ottobre 2023), domenica 29 ottobre, assisteremo al diciassettesimo appuntamento del Motomondiale. Sul circuito di Buriram () lo spettacolo non mancherà di certo e i piloti saranno chiamati a uno sforzo di non poco conto, dovendo affrontare una pista molto impegnativa dal punto di vista fisico, caratterizzata da accelerazioni e frenate molto violente. LA DIRETTA LIVE DELLADIDALLE 9.00 Nella Sprint Race didi ieri c’è stata la vittoria dello spagnolo Jorge Martin su Ducati Pramac. L’iberico ha mostrato chiari segnali di vitalità, facendo seguire questo successo alla conquista della pole-position. Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale), quest’dovrà reagire e rispondere presente al cospetto di un centauro così in forma. Pecco scatterà dalla ...