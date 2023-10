MotoGP | Jorge Martin | “Ero alla pari dei miei avversari | ho spinto come in qualifica per rimanere davanti”

Leggi su oasport

(Di domenica 29 ottobre 2023)è tornato grande dopo la caduta in Indonesia e l’ultimo giro disastroso in Australia:ator fa doppietta dopo aver trionfato nella Sprint Race di ieri e batte Francesco Bagnaia e Brad Binder nel Gran Premio della Thailandia, portandosi a soli 13 punti da Pecco nella classifica mondiale. Queste le parole a caldo nel parco chiuso da parte dello spagnolo del Team Ducati Pramac: “Sono davvero molto contento per questa vittoria. In fondo è stata una lotta ad armicon gli altri, non avevo qualcosa di più sul ritmo rispetto ai. Ho dovuto spingere più del 100% per, per riprendere Brad e riprendere Pecco”. Una spinta incessante da parte dell’iberico per riuscire aal vertice con le ...