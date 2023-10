MotoGP GP Thailandia | Espargarò penalizzato di tre posizioni

Leggi su sportface

(Di domenica 29 ottobre 2023) Penalizzazione per Aleix Espargaro (Aprilia) dopo il Gran Premio di, sul circuito di Chang. Lo spagnolo retrocede di treal traguardo per pressione irregolare delle gomme. Lo spagnolo, quinto in gara, scala così in ottavo posto. Di conseguenza Quartararo sale in quinta piazza, Marquez è sesto e Marini è settimo. Warning, invece, per Jorge Martin, Marc Marquez e Pol Espargaro. SportFace.