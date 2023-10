MotoGP | Fabio Di Giannantonio | “Felice anche se siamo stati meno efficaci Futuro? Voglio essere tra i migliori”

Leggi su oasport

(Di domenica 29 ottobre 2023)Diha centrato un piazzamento in top 10 in occasione del GP della Thailandia, diciassettesimo appuntamento del Motomondiale 2023 di. Il pilota del Team Gresini nello specifico si è piazzato al nono posto, posizionandosi alle spalle di Luca Marini e precedendo Zarco. Una buona prestazione dunque per il centauro italiano, il quale ha espresso le sue sensazioni una volta approdato ai microfoni di Sky Sport: “abbastanza veloci -ha detto Di– sonodella mia garase noncosìcome in Australia e in Indonesia. Partendo più avanti sarei potuto stare con il secondo gruppo e giocarmi la top five“. Diggia ha quindi parlato del suo ...