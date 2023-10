MotoGp di Thailandia | Martin vince su Bagnaia | è a meno 13 in Classifica Iridata

(Di domenica 29 ottobre 2023) Jorgeallunga ancora su Pecco. Ora i punti che separano lo spagnolo dal campione del mondo insono 13. Aldidisegnando una gara perfetta di alta concentrazione e determinazione. Dopo un week end in cui ha vinto anche la Sprint Race, l’iberico sale sul primo gradino del podio: “Sono molto felice, è stata una guerra ad armi pari, – ha dettoa margine della gara, come riporta l’Ansa – sono riuscito a spingere più del 100% per riprendere Binder e restare davanti a Pecco”. E dunquearriva secondo e Binder terzo. “Sono stati momenti difficili ma – aggiunge il pilota spagnolo – serve per migliorare”. Quarta posizione per Marco Bezzecchi. Foto ...

È un Mondiale che si gioca punto su punto, un braccio di ferro continuo fra Martin e Bagnaia. Come ieri, anche oggi è stato Jorge a vincere in, ma sul secondo gradino del podio questa volta c'era Pecco. Il pilota di Pramac nella gara lunga non è riuscito a fuggire come al solito: si è messo al comando partendo dalla pole position, ...

Alle 9 scatta il GP Thailandia LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Martin è in pole, dopo aver vinto la Sprint. In prima fila anche Luca Marini e Aleix…