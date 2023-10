MotoGp | capolavoro di Martin in Thailandia Bagnaia si accontenta del secondo posto

(Di domenica 29 ottobre 2023) Jorgesu Ducati Pramac ha vinto il Gran Premio dellaclasse. Lo spagnolo ha preceduto il campione del mondo e leader del Mondiale Francescoe Brad Binder su Ktm retrocesso dalla seconda alla terza posizione per «track limits», ovvero per essere uscito sul "verde» della pista nel tentativo di superare. Quarta posizione per Marco Bezzecchi (Ducati VR46 Racing).

Martin trionfa in Thailandia ma non basta per riprendersi la vetta del Motomondiale. Dopo la caduta nell'ultimo GP d'Indonesia che gli era costata il sorpasso in classifica da parte di Bagnaia, lo spagnolo ha vinto il Gran Premio della Thailandia classe MotoGp.